希拉里：不再连任国务卿的计划未变

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透华盛顿10月26日电---美国国务卿希拉里·克林顿称，将在2013年1月新任总统就职之际辞去国务卿一职。此前有猜测称若奥巴马成功连任，希拉里可能将会选择留任。
“这仍然是我的计划安排，”希拉里在接受《华盛顿邮报》采访时表示，重申即使奥巴马在11月6日总统大选中胜出，自己仍将辞去国务卿一职。
“我打算在就职仪式後离开，这是我的计划，但是我目前还没能够和奥巴马总统坐下来谈（这件事），因为他正在忙于大选，希望这件事可以很快尘埃落定，这样我们就可以讨论该如何做好过渡。”
《华尔街日报》此前的报导称希拉里有可能推迟辞去国务卿一职的计划，再度引发对其未来计划的猜测。
希拉里曾多次表示自己将只在国务院任职一届。在这篇上周五刊登的采访中，她并表示自己不太可能会被劝说而改变想法。她常被视为2016年美国大选民主党的潜在候选人。
分析认为，若奥巴马成功连任，美国国务卿一职可能由民主党参议员约翰·克里（John Kerry）或现任美国常驻联合国代表苏珊·赖斯（Susan Rice）接任。（完）
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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