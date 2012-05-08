美国拖延给予印度金融制裁豁免权

路透加尔各答5月7日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周一呼吁印度进一步减少从伊朗进口石油，并表示未来两个月美国政府可能不会决定是否豁免印度因采购伊朗而可能遭遇的金融制裁。

希拉里对印度进行为期三天的访问，称美国乐见盟国所采取的减少伊朗石油进口的措施，不过还需要“更多措施”。

印度作为伊朗石油第二大买家，对美国针对伊朗实施制裁的效果至关重要。

该问题令美印两国关系遭受考验。印度不希望外界认为其屈服于美国的压力，也需要满足快速增长的能源需求，同时照顾其战略利益：伊朗为印度开辟了进入阿富汗的通道。

希拉里出访印度恰逢伊朗一个大型贸易代表团访印，该代表团的目的是商议印度和伊朗如何通过卢比结算以规避制裁。

“我们认为印度肯定正在努力减少购买伊朗石油，并懂得通过外交途径解决威胁的重要性。”希拉里在印度东部城市Kolkata说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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