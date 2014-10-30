美国称赞中国在阿富汗问题上发挥越来越大的作用

路透北京10月30日 - 美国周四对中国在努力确保阿富汗稳定中发挥越来越大的作用表示欢迎，称本周在北京举行的阿富汗重建外长级会议显示出了中国对该地区的重视。

美国国务院一名高官发表的上述评论，是美国罕见地称赞中国。阿富汗总统加尼本周到访中国，这是他在9月就任后的首次出访。

周二，中国承诺到2017年向阿富汗提供3.27亿美元的援助；2001年塔利班政府倒台后，中国已经向阿富汗提供了2.5亿美元援助。

“过去几年里，中国对参与阿富汗事务的观点确实变化很大，我们认为这是个非常积极的方向，”这名官员在电话会议中对记者说道。

周五，有关阿富汗问题的伊斯坦布尔进程第四次外长会议将在北京举行。中国希望这次会议将有助于促进阿富汗的发展和稳定。白宫顾问John Podesta将参会。

“这彰显了中国对阿富汗及中国在该地区角色的重视，我们对此非常欢迎。”这名官员说道。

这名官员指出，增加对反恐的支持“将非常有价值”，改善在联合国内“恐怖金融”问题上的合作将是中美未来探讨的内容。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。