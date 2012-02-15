中美两国同意开启协商 为出口信贷制定准则

路透华盛顿2月14日电---美国与中国周二同意开启协商,讨论为出口信用融资制定准则,中方在该领域的做法已经引起美国关切.

白宫表示,中美将设立一个国际工作小组,其中包括提供政府支持贷款担保品的主要单位,"目标在2014年之前达成协议."

这一声明是在美国总统奥巴马与到访的中国国家副主席习近平会晤後做出的.

中美双方同意,"将向着制订一套既考虑不同国家利益及情况,又符合最佳国际惯例的官方出口融资国际准则的方向,取得实质性进展."

美国官方出口信贷机构--美国进出口银行(U.S. Export-Import Bank)正等待国会重新授权,部分共和党人以"企业福利"为由持反对意见.

这促使诸如全美制造业协会(NAM)和美国商会等团体展开大规模游说,希望推动授权更新.

"美国进出口银行若不能重新获得授权,在面临其他国家积极的贸易融资计画下,等於单方面弃械投降...这会危及规模数以十亿美元计的美国出口业,以及数以千计美国人的工作,"企业团体周二在写给国会议员的信函中说.

他们说,中国提供的出口融资是美国的11倍之多,而日本是美国五倍,加拿大是美国的三倍.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。