希拉里称在南中国海问题上不应使用高压手段

美国国务卿希拉里周一在印度尼西亚进行访问时称，中国及其东南亚邻国迫切需要在未来数月推动制定一项行为准则，以帮助化解南中国海争议，各方还应在威胁和高压手段上保持克制。希拉里周三将开始访问中国。图为希拉里与印尼外长。