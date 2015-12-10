美国商务部提高部分中国铝挤压产品进口关税

路透纽约12月9日 - 美国商务部针对部分进口自中国的铝挤压产品施加更大阻力，大幅度调高了针对数家中国公司的反补贴关税折扣税率。

周二晚间公布在美国商务部网站上的一份文件显示，美国政府已经同意，提高38家中国企业输美的铝挤压产品反补贴折扣税率，其中几家公司的税率从从9.67%大幅提高到61.35%。

针对不享受折扣税率的中国铝挤压产品厂商的反补贴税率为158.96%。美国商务部上周提高针对数家中国铝挤压商的反倾销关税，这是美国竞争对手的一大胜利。(完)