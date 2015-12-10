美国商务部提高部分中国铝挤压产品进口关税

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透纽约12月9日 - 美国商务部针对部分进口自中国的铝挤压产品施加更大阻力，大幅度调高了针对数家中国公司的反补贴关税折扣税率。
周二晚间公布在美国商务部网站上的一份文件显示，美国政府已经同意，提高38家中国企业输美的铝挤压产品反补贴折扣税率，其中几家公司的税率从从9.67%大幅提高到61.35%。
针对不享受折扣税率的中国铝挤压产品厂商的反补贴税率为158.96%。美国商务部上周提高针对数家中国铝挤压商的反倾销关税，这是美国竞争对手的一大胜利。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。