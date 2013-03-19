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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 19日 星期二 10:29 BJT

中国批评美国加强对朝导弹防御

针对朝鲜“不负责任且鲁莽的挑衅”，美国防长哈格尔周五宣布了加强美国导弹防御体系的计划。中国周一表示，美国此举只会加剧对抗态势，并敦促美国谨慎行事。五角大楼表示，已经知会中国其加强导弹防御的决定，但拒绝描述中国的反应。图为资料图片。路透
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