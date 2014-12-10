美国证实对进口自中国的水处理化学品征收反倾销税

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透华盛顿12月9日 - 美国周二证实，将对进口自中国的水处理化学品征收高额进口关税。之前这些化学品被诉获得了不公平补贴，在美国市场售价过低。
美国商务部最终裁定，对进口自中国的次氯酸钙征收210.52%的反倾销关税和65.85%的反补贴关税。这是一种用于水质氯化处理和消毒的化学剂。
受此关税影响的公司包括中国石化(600028.SS)(0386.HK)子公司中国石化国际事业有限公司(China Petrochemical International)、湖北鼎龙化学股份有限公司(300054.SZ)、天津津滨国际贸易公司和武汉瑞富阳化工有限公司。
提出申诉的是Arch Chemicals。估计美国2013从中国进口了价值810万美元的次氯酸钙。
此项裁定有待美国国际贸易委员会(ITC)的终裁，终裁将于2015年1月22日出炉。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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