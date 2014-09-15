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国际财经 | 2014年 9月 15日 星期一 09:33 BJT

美财长就中国近期对外国企业的反垄断调查发出警告--WSJ

路透华盛顿9月14日 - 华尔街日报(WSJ)周日报导，美国财长雅各布·卢已致信中国政府，警告称近期中国针对外国企业的一系列反垄断调查可能将对中美关系产生严重影响。

华尔街日报援引消息人士就信函内容报导称，雅各布·卢致信中国副总理汪洋，指称中国近期对外国企业的一系列调查，可能将使外国知识产权贬值。

该报称，这封信近期发出。华尔街日报报导称，中国国务院代表没有回应置评要求。

当被要求确认该报导时，美国财政部拒绝评论。“我们定期就各种事宜与国际方面进行交流，”财政部一位官员称。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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