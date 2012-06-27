美国将在东盟论坛公布美中合作计划

路透华盛顿6月27日电（记者 Lauren French）---美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）周三称，美国将在下月的东盟地区论坛上强调与中国的“接触与合作”。东南亚国家对卷入超级大国斗争保持警惕。

坎贝尔称，在柬埔寨金边举行的东盟地区论坛上，美中将公布新的合作措施。

坎贝尔对华盛顿智库战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）表示，美中两国将宣布在人道主义救援及野生动物保护方面合作的计划，这些没有争议的项目表明，美方希望与中国合作的坚定决心。

他还指出：“我们在一些方面存在分歧，在一些方面也自然存在竞争，但我们希望与中国建立牢固、持久的合作关系，明确传递出这一信息很重要。”

两年前，中美在河内举行的东盟地区论坛上不欢而散。

当时美国国务卿希拉里表示，美国支持东盟寻求以多边途径解决南中国海主权争端。

坎贝尔并未透露美中最新合作的细节，但将其称为美中政府多年努力的结果。他表示，此举或有助於打消东南亚国家对卷入地区角力的担忧。

坎贝尔称，东盟国家和中国正在制定南中国海“行为准则”，以化解有争议水域的紧张局面。美国没有参与该争端或行为准则会谈。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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