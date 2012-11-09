独家：美国预计年底前与中国磋商审计底稿开放问题

路透纽约11月8日电---美国监管机构又向针对在美上市中国公司的中美跨境审计监管正常化迈出一步.

美国审计监管机构周四对路透称,美国官员第一次完成了在中国对中国监管方审计检查工作的一轮观察,而关於审计监管程序中的关键部分--查阅审计底稿,双方官员料将於年底进行磋商.

公众公司会计监督委员会(PCAOB)主席James Doty表示,前方仍面临障碍,但即将展开的谈判或许能取得"重大突破".

Doty称:"双方决策者都清楚事件复杂性,因此磋商是严肃的,这是新情况."

PCAOB的第一次观察是在10月底展开的,但Doty称,近期仍无法达成中美联合检查审计工作的协议.

他表示,这次观察是双方迈向建立互信的一步.

中国表示,按照国家保密法规,不能向美国提供审计底稿.

Doty称,中国财政部及证监会料将在今年年底前出访华盛顿,讨论审计底稿开放问题.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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