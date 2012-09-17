美国称中国汽车及零部件出口补贴损及美国就业

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透华盛顿9月17日电---美国周一表示,其对中国汽车和汽车零部件出口补贴发起贸易保护措施,中国的这些补贴措施危及到了俄亥俄和其它州的就业机会.
美国贸易代表柯克说:"WTO规则禁止出口补贴,因为这不公平且严重扭曲国际贸易...2001年中国入世时曾明确同意消除所有出口补贴."
美国贸易代表办公室(USTR)表示,在2009-2011年期间,中国向本国汽车及汽车零部件出口企业至少补贴了10亿美元.
USTR就有关中国对美国汽车出口徵收关税一事,其也正在世界贸易组织(WTO)推进下一个步骤.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
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