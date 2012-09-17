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国际财经 | 2012年 9月 18日 星期二 07:25 BJT

美国称中国汽车及零部件出口补贴损及美国就业

路透华盛顿9月17日电---美国周一表示,其对中国汽车和汽车零部件出口补贴发起贸易保护措施,中国的这些补贴措施危及到了俄亥俄和其它州的就业机会.

美国贸易代表柯克说:"WTO规则禁止出口补贴,因为这不公平且严重扭曲国际贸易...2001年中国入世时曾明确同意消除所有出口补贴."

美国贸易代表办公室(USTR)表示,在2009-2011年期间,中国向本国汽车及汽车零部件出口企业至少补贴了10亿美元.

USTR就有关中国对美国汽车出口徵收关税一事,其也正在世界贸易组织(WTO)推进下一个步骤.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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