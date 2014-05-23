美国就中国进口汽车关税提告 WTO裁定美方胜诉--消息

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透华盛顿5月22日 - 一名知情人士周四表示，美国就中国对美国进口汽车开征的关税提告，在世界贸易组织(WTO)获得胜诉。
2011年，中国对从美国进口、排气量在2.5升及以上的轿车和运动型车(SUV)开始征收惩罚性关税，以报复美国的贸易政策，不过相关关税措施已经到期。
当时中国表示，通用汽车(GM.N)和戴姆勒克等美国汽车制造商得到政府补助，并向中国市场倾销汽车，这有损中国的汽车产业。
但美国指出，中国征收高达21.5%的关税，未遵照合理程序，并就此对WTO提出申诉。
中国去年表示，12月15日相关措施期满之后，将停止对美国汽车征收反倾销及反补贴关税。
美国贸易代表办公室预计将于周五宣布此项裁定。该办公室曾表示，本案的裁决结果将于2014年初出炉。
2013年美国出口至中国的汽车总价值为86亿美元，较上年增长48%。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
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