美国要求中国取消因禽流感而实施的美国禽肉进口禁令

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透华盛顿4月27日 - 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)周一要求中国取消美国禽肉进口禁令。美国爆发鸡和火鸡禽流感疫情后，中国禁止进口美国禽肉。
威尔萨克对记者表示，美国希望中国仅对那些发生禽流感疫情的州和地区限制进口贸易。
禽流感疫情促使中国和韩国在今年稍早禁止进口美国家禽。据美国农业部数据，这两个国家去年美国禽肉产品进口额约为4.285亿美元。
威尔萨克说，“东海岸没有发生疫情，因此为什么要说‘不能购买弗吉尼亚州和北卡罗来纳州的禽肉呢’？”
威尔萨克称，中国农业部长表示将考虑威尔萨克的要求，但把此事与美国对中国饲养和加工的禽肉实施进口限制联系起来。他补充称，美国限制从中国进口禽肉，这与人类健康有关，但禽流感是动物健康问题。
中国一个工作团队今年可能访问美国，考察美国家禽生产商所采取的禽流感疫情防范措施。这次访问是美国方面采取的举措之一，以说服中国取消对美国全国的进口禁令。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
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