美国贸易副代表敦促中国重新考虑银行业安全新规

路透华盛顿3月18日 - 美国一名高级官员周三表示，美国加入日本与欧盟的行列，就中国的银行网络安全新规定向后者施加压力；这些新规定令外资企业颇感困扰。

美国副贸易代表Robert Holleyman表示，美国将持续游说中国对这些规定踩煞车，直到有“令人满意的解决方案”为止；新规定强制中国银行业者的外包科技公司提交原始代码，并采用中国的加密演算法。

“我们正努力试图消除那些障碍，我们也已经获得日本与欧盟以及贸易伙伴的支持，”Holleyman对美国副州长协会(National Lieutenant Governors Association)表示，他在上周造访北京期间向中国官员提出这项议题。

“这不只是一个由美国发起的提议；也是重要的全球性提议。”

欧盟也在部长层级的场合向中国提出这个问题，并计划于世界贸易组织(WTO)下次有关科技贸易壁垒的会议中表达此一顾虑。

中国银行业须于上周日前提交如何遵守新规定的计划，Holleyman表示，这些新规定将令多数美国科技与自动柜员机(ATM)供应商被摒除于中国市场之外。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。