（更正）中美同意在BIT磋商中交换改进后的负面清单

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：因英文原文有误，内文倒数第二段应为进一步放开“汇率”，而非“利率”)
路透华盛顿6月24日 - 美中两国周三承诺将在围绕双边投资协定(BIT)举行的会谈中，交换新的负面清单。签订BIT将使这两个全球最大经济体之间的关系更加紧密。
“双方已经证实，就高标准BIT举行磋商是有关两国经济关系的优先任务，承诺将加紧协商，并在9月初交换改进后的负面清单，”美国财长杰克卢表示。他此前与中国官员就经济和安全事务举行了为期两日的会谈。
中国国务院副总理汪洋在与杰克卢举行的联合记者会上，也对交换改进后的协定提议的计划表示赞赏。新提议的内容为继续对外资设限的经济行业清单；不在这一“负面清单”中的行业将对外资直接投资开放。
杰克卢指出，中方在会谈中还承诺，只在市场无序的必要情况下才会干预汇市。
他说，中国也同意进一步放开汇率、开放资本市场以及扩大外国金融服务公司的准入，并称这些承诺将帮助中国向着由消费推动的经济转型。
汪洋表示，美方则承诺重视其货币政策对国际金融体系的影响。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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