（更正）中美同意在BIT磋商中交换改进后的负面清单

(更正：因英文原文有误，内文倒数第二段应为进一步放开“汇率”，而非“利率”)

路透华盛顿6月24日 - 美中两国周三承诺将在围绕双边投资协定(BIT)举行的会谈中，交换新的负面清单。签订BIT将使这两个全球最大经济体之间的关系更加紧密。

“双方已经证实，就高标准BIT举行磋商是有关两国经济关系的优先任务，承诺将加紧协商，并在9月初交换改进后的负面清单，”美国财长杰克卢表示。他此前与中国官员就经济和安全事务举行了为期两日的会谈。

中国国务院副总理汪洋在与杰克卢举行的联合记者会上，也对交换改进后的协定提议的计划表示赞赏。新提议的内容为继续对外资设限的经济行业清单；不在这一“负面清单”中的行业将对外资直接投资开放。

杰克卢指出，中方在会谈中还承诺，只在市场无序的必要情况下才会干预汇市。

他说，中国也同意进一步放开汇率、开放资本市场以及扩大外国金融服务公司的准入，并称这些承诺将帮助中国向着由消费推动的经济转型。

汪洋表示，美方则承诺重视其货币政策对国际金融体系的影响。(完)

(编译 徐文焰；审校 许娜)

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