美国企业预估未来五年中国业务前景较为失色--调查

路透上海3月4日 - 周三一项美国企业游说调查显示，未来五年美国企业在中国的业务情况展望将较为失色，受经济放缓、管理环境“不透明”以及国内竞争力提升等因素影响。

这项由上海美国商会所进行的年度报告表示，43%的受访会员对前景感到“乐观”。

此一数字为这项调查开始以来最低，较去年的53%下滑。认为“略感乐观”者则从33%上升至42%。

2014年中国经济成长7.4%，触及24年新低，外界普遍预期中国政府料在周四起召开的“两会”上，将今年成长目标的预估下调至7%左右--为11年来最低目标水平。

这项由美国商会从10月底至12月初所进行的报告，并未提及中国计划采行的反恐法，可能会要求科技企业交出加密钥匙，并安装安全“后门程式”。

美国总统奥巴马周一接受路透专访时批评中国将对美国科技企业推行的监管新规，称中国政府如果想要与美国做生意，需要改变这一政策。

接受调查的企业中，超过半数觉得可能被中国政府列为反垄断举措的目标，近年来包括奶粉制造商、电子公司以及汽车制造商等不同产业都遭到波及。

调查显示，将近三分之一的受访者表示，这样的调查对业务造成巨大风险，认同的比率高于2014年的13%，其中医疗保健、科技、电信与汽车产业最感忧心。

外国企业的游说单位已表达对调查的顾虑，包括担心外国企业被当成不公平整肃的目标，以及中国管理当局的强势策略等。(完)

(编译 陈宗琦)

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