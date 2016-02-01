美国黑石集团已将中国蓝星持股比例大砍至10%以下--消息

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 两名知情人士向路透表示，美国私募股权公司黑石集团(BX.N)在中国蓝星集团的持股已腰斩逾半，降至10%以下。蓝星是中国国有企业中国化工旗下全资子公司。
黑石在2008年斥资约6亿美元，买下蓝星的20%股权。这是黑石首笔中国投资。
但消息人士表示，黑石在2014年初削减投资，将股权卖给部份中国投资人，不过消息人士未透露买家身份或财务细节。在此之前，这批股权出售一事尚未对外披露。
黑石在香港的一名发言人表示，公司拒绝评论在蓝星的投资，因为这是对一家非上市公司的少数股权投资。
蓝星发言人表示，并未知悉这项交易。中国化工的发言人并未回覆评论要求。
其中一名消息人士指出，黑石出售持股，并未认列损失，但消息人士表示，黑石之所以出售部份持股，是因为在缺乏首次公开上市(IPO)计划的情况下，没有什么增值的希望。
由于讯息并未公开，消息人士拒绝具名。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。