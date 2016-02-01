美国黑石集团已将中国蓝星持股比例大砍至10%以下--消息

路透北京2月1日 - 两名知情人士向路透表示，美国私募股权公司黑石集团(BX.N)在中国蓝星集团的持股已腰斩逾半，降至10%以下。蓝星是中国国有企业中国化工旗下全资子公司。

黑石在2008年斥资约6亿美元，买下蓝星的20%股权。这是黑石首笔中国投资。

但消息人士表示，黑石在2014年初削减投资，将股权卖给部份中国投资人，不过消息人士未透露买家身份或财务细节。在此之前，这批股权出售一事尚未对外披露。

黑石在香港的一名发言人表示，公司拒绝评论在蓝星的投资，因为这是对一家非上市公司的少数股权投资。

蓝星发言人表示，并未知悉这项交易。中国化工的发言人并未回覆评论要求。

其中一名消息人士指出，黑石出售持股，并未认列损失，但消息人士表示，黑石之所以出售部份持股，是因为在缺乏首次公开上市(IPO)计划的情况下，没有什么增值的希望。

由于讯息并未公开，消息人士拒绝具名。(完)