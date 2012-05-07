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时事要闻 | 2012年 5月 8日 星期二 07:08 BJT

中美两国将加强网络安全合作

路透华盛顿5月7日电---中国国防部长梁光烈周一访问五角大楼时称，中美双方认识到针对美国的黑客攻击不能归咎於中国。

梁光烈在与美国国防部长帕内塔共同会见记者时表示，两国将共同努力加强网络安全。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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