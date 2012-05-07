中美两国将加强网络安全合作

法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透华盛顿5月7日电---中国国防部长梁光烈周一访问五角大楼时称，中美双方认识到针对美国的黑客攻击不能归咎於中国。
梁光烈在与美国国防部长帕内塔共同会见记者时表示，两国将共同努力加强网络安全。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚警方周五称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。 VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。 金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)