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时事要闻 | 2015年 6月 25日 星期四 07:47 BJT

美国未监视奥朗德或其他法国官员--美国务卿

路透华盛顿6月24日 - 美国国务卿克里周三表示，美国没有监视法国总统奥朗德或其他法国政府官员。

克里还称，在本周华盛顿举行的高级别会谈中，美国与中国就网络窃密问题进行了坦诚的讨论，双方没有互相指责。(完)

(编译 于春红；审校 徐文焰)

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