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时事要闻 | 2015年 8月 31日 星期一 11:22 BJT

美国考虑就中国黑客窃美商业机密案实施制裁--华盛顿邮报

路透华盛顿8月30日 - 据华盛顿邮报周日报导，对于据信因中国窃取美国商业机密而受益的中国企业和个人，白宫正在考虑实施制裁。

该报援引几位未具名美国政府官员的话报导，可能很快就会做出是否制裁的最终决定，也许最早未来两周就有定论。

华盛顿邮报称，若实施制裁，则将是首次使用美国总统奥巴马今年稍早签署的行政命令，授权冻结涉嫌有商业网络间谍行为的海外实体和个人的资产。

一名白宫官员没有立即就报导置评。美国国务院亦没有立即回复置评请求。

报导称，制裁并非是对美国政府人事档案疑似遭黑客窃取的报复举措，因为这些档案窃取被认为是为了情报，而不是为了惠及中国产业。(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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