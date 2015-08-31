美国考虑就中国黑客窃美商业机密案实施制裁--华盛顿邮报

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿8月30日 - 据华盛顿邮报周日报导，对于据信因中国窃取美国商业机密而受益的中国企业和个人，白宫正在考虑实施制裁。
该报援引几位未具名美国政府官员的话报导，可能很快就会做出是否制裁的最终决定，也许最早未来两周就有定论。
华盛顿邮报称，若实施制裁，则将是首次使用美国总统奥巴马今年稍早签署的行政命令，授权冻结涉嫌有商业网络间谍行为的海外实体和个人的资产。
一名白宫官员没有立即就报导置评。美国国务院亦没有立即回复置评请求。
报导称，制裁并非是对美国政府人事档案疑似遭黑客窃取的报复举措，因为这些档案窃取被认为是为了情报，而不是为了惠及中国产业。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。