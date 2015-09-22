白宫表示习近平访美前美国不会因网络窃密制裁中国

路透华盛顿9月22日 - 美国白宫周二称，预计在中国国家主席习近平本周对美国进行国事访问前，不会因网络窃密行为对中国采取经济制裁。

但白宫官员在电话会议上对记者表示，网络窃密问题将会是习近平和奥巴马会晤时讨论的一项关键议题。

“我不是要提出一份具体的正式协议，”奥巴马的副国家安全顾问Ben Rhodes说。

“我想强调的是，我们想与中方达成更多共识的地方在于，知识产权保护以及企业能够在不引起网络窃密顾虑的情况下做生意，”Rhodes说。(完)