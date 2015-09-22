白宫表示习近平访美前美国不会因网络窃密制裁中国

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月22日 - 美国白宫周二称，预计在中国国家主席习近平本周对美国进行国事访问前，不会因网络窃密行为对中国采取经济制裁。
但白宫官员在电话会议上对记者表示，网络窃密问题将会是习近平和奥巴马会晤时讨论的一项关键议题。
“我不是要提出一份具体的正式协议，”奥巴马的副国家安全顾问Ben Rhodes说。
“我想强调的是，我们想与中方达成更多共识的地方在于，知识产权保护以及企业能够在不引起网络窃密顾虑的情况下做生意，”Rhodes说。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。