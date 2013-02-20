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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 11:47 BJT

美称已向中国高层就网络威胁表达担忧

美国白宫周二表示，奥巴马政府已多次向中国政府最高层官员表达对网络威胁的担忧，其中包括中国军方官员。此前，美国一家计算机安全公司在一份报告中称，中国一秘密军事机构据信是一连串黑客袭击的幕后支持者。中国政府对此说法予以强烈否认。路透

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