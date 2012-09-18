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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 11:39 BJT

美防长访华行程延长一天 将与习近平会面

美国国防官员周一表示，该国国防部长帕内塔(Leon Panetta)访华行程将延长一天，周三将会见中国国家副主席习近平。此次访问是中美推动深化双方军事关系及增加彼此透明度的努力之一。帕内塔是应中国国防部长梁光烈的邀请，对中国进行为期三天的访问。

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