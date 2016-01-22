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时事要闻 | 2016年 1月 22日 星期五 20:14 BJT

中国称中国军人卷入对美窃密案的说法是捕风捉影

路透北京1月22日 - 中国外交部发言人洪磊周五称，中国军人卷入对美窃密案的说法，完全是捕风捉影。

中国外交部网站称，例行记者会上有记者问及，据加拿大媒体报导，温哥华法院近日提供的起诉文件显示，两名中国军人卷入中国公民苏斌涉嫌窃取美国军工机密案。

洪磊对此表示：“中国政府机构和军队反对、也不从事任何形式的网络黑客行为。所谓中国军人卷入对美窃密案的说法，完全是捕风捉影、别有用心。”

洪磊补充道，中国政府一贯重视保护中国公民在海外的合法权益，将继续密切关注涉及中国公民苏斌的案件，要求加方遵守《中加领事协定》规定，确保有关中国公民的合法权益。（完）

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