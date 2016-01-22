中国称中国军人卷入对美窃密案的说法是捕风捉影

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月22日 - 中国外交部发言人洪磊周五称，中国军人卷入对美窃密案的说法，完全是捕风捉影。
中国外交部网站称，例行记者会上有记者问及，据加拿大媒体报导，温哥华法院近日提供的起诉文件显示，两名中国军人卷入中国公民苏斌涉嫌窃取美国军工机密案。
洪磊对此表示：“中国政府机构和军队反对、也不从事任何形式的网络黑客行为。所谓中国军人卷入对美窃密案的说法，完全是捕风捉影、别有用心。”
洪磊补充道，中国政府一贯重视保护中国公民在海外的合法权益，将继续密切关注涉及中国公民苏斌的案件，要求加方遵守《中加领事协定》规定，确保有关中国公民的合法权益。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。