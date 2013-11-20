美国驻华大使骆家辉明年将辞任

“本月初见到奥巴马时，我告知他我决定2014年年初卸任，回到西雅图与家人团聚。”骆家辉在美国驻华使馆发布的声明中称。

“通过与宗教领袖和人权律师的会面以及访问西藏和新疆的少数民族，我们推广了美国的价值观。”（完）