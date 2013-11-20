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时事要闻 | 2013年 11月 20日 星期三 14:17 BJT

美国驻华大使骆家辉明年将辞任

路透北京11月20日 - 美国驻华大使骆家辉周三称，因个人原因，明年年初将卸任。

骆家辉是首位华裔美国驻华大使，已任职两年半。

“本月初见到奥巴马时，我告知他我决定2014年年初卸任，回到西雅图与家人团聚。”骆家辉在美国驻华使馆发布的声明中称。

“我们致力于提高美国对华出口、为美国企业打开更多市场并促进中国对美国投资，努力借此为美国创造就业。”

“通过与宗教领袖和人权律师的会面以及访问西藏和新疆的少数民族，我们推广了美国的价值观。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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