美国驻华大使骆家辉明年将辞任

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京11月20日 - 美国驻华大使骆家辉周三称，因个人原因，明年年初将卸任。
骆家辉是首位华裔美国驻华大使，已任职两年半。
“本月初见到奥巴马时，我告知他我决定2014年年初卸任，回到西雅图与家人团聚。”骆家辉在美国驻华使馆发布的声明中称。
“我们致力于提高美国对华出口、为美国企业打开更多市场并促进中国对美国投资，努力借此为美国创造就业。”
“通过与宗教领袖和人权律师的会面以及访问西藏和新疆的少数民族，我们推广了美国的价值观。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)