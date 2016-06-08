美方称中国战机在东海对美侦察机进行“不安全的”拦截（更新版2）

（新增中国外交部评论）

路透华盛顿/北京6月8日（记者 Idrees Ali/Ben Blanchard） - 美国太平洋司令部称，一架中国战机周二在东海国际空域对一架美国侦察机进行了“不安全的”拦截。

太平洋司令部声明中称，此次拦截事件涉及两架中国歼-10战机和一架美国空军RC-135侦察机。

声明称：“其中一架进行拦截的中国战机以不安全的过快速度抵近这架RC-135飞机。初步评估这看来是飞行操作不当，因为并无其它的挑衅或不安全动作。”声明未说明中国战机与美侦察机间最近距离是多少。

“国防部正通过适当的外交和军事渠道与中方处理此事。”声明称。

中国国防部对路透答复称，注意到媒体有关报导，对报导提到的有关情况，将进行了解和评估。

中国国防部称：“从报导看，美方又在蓄意炒作美军机对华抵近侦察问题。中国军队飞行员一贯依法依规进行操作，是专业的、负责的。”

中国外交部发言人洪磊周三表示，有关问题的根源在于美方军机频繁抵近中国沿海实施侦察活动，严重威胁中国海空安全。

“中方有权对其采取防御性举措，”他在例行记者会上称。“我们要求美方停止抵近侦察活动，避免此类事件再次发生。”

今年5月，美国国防部称两架中国战机在南海拦截一架美国EP-3军机，当时与美国军机距离仅约50英尺（15米）。

美方认为5月这起事件违反了中美双方去年签署的一项协议。（完）