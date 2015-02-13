美国指控中国补贴出口业的贸易争端可能殃及铝制品

路透墨尔本2月12日 - 美国针对中国补贴出口行业发起法律行动,其中铝产品也是目标之一，引发业界再次担心中国可能砍掉铝制品出口退税。该项退税举措有利于提振出口并缓解了亚洲供应短缺的情况。

2月11日，美国就中国外贸转型升级示范基地和公共服务平台补贴措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国通过外贸转型升级示范基地和公共服务平台向企业提供世贸规则禁止的出口补贴。

美方指称，中国补贴行业的范围涵盖先进原物料以及特殊钢、钛及铝金属制品。

“中国基本金属行业今日仍十分活跃，这要归功于债务豁免、政府补贴电费、低利率贷款等等，”位于北京的铝谘询机构AZ China总经理Paul Adkins说。

Adkins说，尽管任何政策行动可能都得花上数年才能完成，但铝产品出口成为美方指控的目标之一，或将增加中国决策者取消半成品出口增值税退税的压力。

“政府对增值税退税措施做出一些调整，这并非是不能想像的事...这已经在(决策者的)的议程，因为他们得想办法支持本国行业。”Adkins说。他表示，取消该项退税将耗尽区域内的铝，从而支撑溢价。(完)

(编译 李婷仪 审校 屈桂娟)

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