美国贸易代表称未与中国发生贸易战

路透日内瓦12月17日电---美国贸易代表柯克周六表示,美国没有与中国发生贸易战,但他指出,当被其他世界贸易组织(WTO)成员国投诉後,中国可能采取报复行动,他对这种趋势感到困扰.

柯克在采访中表示,"我对我所看到的感到困扰,中国不光对美国,还对其他因贸易纠纷将中国诉诸WTO的成员国进行报复."

"这种举动不单对全球贸易造成破坏,亦不符合WTO成员国的利益.我认为长远看也不符合中国的利益.这将降低他们的信誉,以及对贸易互惠的信任."

当被问及美国是否在与中国进行一场贸易战时,他说,"我真的不这麽认为.各成员国使用WTO赋予他们的工具和资源,并对中国说,'我们认为你的这种政策不符合WTO原则',我认为这不是贸易战."

中国近期对部分美国汽车徵收惩罚性关税,外界普遍认为这是报复美国在太阳能及家禽业与中方出现的贸易摩擦.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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