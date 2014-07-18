美国商务部初裁中国次氯酸钙有倾销之嫌 或课以重税

路透华盛顿7月17日 - 美国周四初步决定对从中国进口的化学品次氯酸钙课以重税，并确认对从德国、日本和波兰进口的高科技钢材课税，认定那些产品有低价倾销美国之嫌。

商务部初步裁定，对自中国进口的次氯酸钙课征210.52%的反倾销税。次氯酸钙用于水质的氯化处理和消毒。

这项课税决定影响到的公司包括中国石化(600028.SS)旗下的中国石化国际事业有限公司，天津津滨国际贸易公司和武汉瑞富阳化工有限公司。

美国商务部并最终裁定，对进口自德国、日本和波兰的取向电工钢课征反倾销税，受影响企业包括新日铁住金(5401.T)和JFE Steel Corporation。

这类主要应用于中大型变压器的钢材将面临重税，最高达241.91%的税率，譬如对德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)旗下的ThyssenKrupp Electrical Steel税率达241.91%。

美国商务部对中国次氯酸钙将于11月28日之前进行最终裁决，美国国际贸易委员会(ITC)则在2015年1月12日之前。ITC将在8月30日之前对钢材税率做最后决定。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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