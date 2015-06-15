美国对中国部分乘用车与轻型卡车轮胎课征重税

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透华盛顿6月12日 - 美国周五对从中国进口的某些乘用车与轻型卡车轮胎课证关税，此前美国发现这些轮胎受到中国不公平补贴，以低于市场价格倾销美国。
在美国商务部的最终裁定中，部分轮胎的税率超过100%。
这项关税将影响山东永盛橡胶集团、固铂(昆山)轮胎以及佳通轮胎(600182.SS)旗下福建佳通等公司的产品。
2014年，美国由中国进口的乘用车与轻型卡车轮胎价值约23亿美元。
这项关税仍需由美国国际贸易委员会(ITC)做最后决定。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。