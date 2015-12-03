美国确认对进口自中国的三聚氰胺征收高额关税

路透华盛顿12月2日 - 美国周三确认对进口自中国的三聚氰胺征收高额关税，因认定中国三聚氰胺大大损害了本国生产商的利益。

在Cornerstone Chemical Company提出申诉后，美国国际贸易委员会(ITC)决策人士一致投票赞成对进口自中国的三聚氰胺征收高额关税。

在对特立尼达和多巴哥进口三聚氰胺征收关税的问题上，委员们投了反对票。

美国商务部11月对来自中国的三聚氰胺设定高额反倾销税，因认定这些商品享受了不公平的政府补贴，而且在美国市场售价过低。

美国商务部对来自中国的三聚氰胺最终征收363.31%的反倾销税，另外亦向中国进口商品征收至少154.00%的反补贴税。(完)