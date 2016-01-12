达拉斯联储银行总裁柯普朗称将观望中国对美国经济的影响

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透达拉斯1月11日 - 美国达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗周一表示，在评估中国经济放缓将如何影响美国经济方面，他将采取“观望”态度。
柯普朗称，他对中国股市动荡震动全球市场并不感到意外。
但他表示，目前判断中国的情况是否会恶化，或未来几个月能否改善仍为时过早。
去年9月美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定推迟升息，部分因担心中国经济增长放缓。(完)
(翻译 王颖/张荻；审校 王丽鑫/王兴亚)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。