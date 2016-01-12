版本:
中国
国际财经 | 2016年 1月 12日 星期二 10:14 BJT

达拉斯联储银行总裁柯普朗称将观望中国对美国经济的影响

路透达拉斯1月11日 - 美国达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗周一表示，在评估中国经济放缓将如何影响美国经济方面，他将采取“观望”态度。

柯普朗称，他对中国股市动荡震动全球市场并不感到意外。

但他表示，目前判断中国的情况是否会恶化，或未来几个月能否改善仍为时过早。

去年9月美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定推迟升息，部分因担心中国经济增长放缓。(完)

(翻译 王颖/张荻；审校 王丽鑫/王兴亚)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐