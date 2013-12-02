西方难独力走出经济泥潭（更新版）

2011年1月26日拍到的瑞郎、英镑、欧元和美元纸钞。 REUTERS/Kacper Pempel

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撰稿 全球经济主编魏伦/编译/李春喜/李婷仪/杜明霞/张明钧

路透伦敦11月29日 -西方决策者要想终结摆在眼前的经济停滞，可能不仅需依赖全球的主要央行，中国领导人的配合也同样重要。

在全球金融危机爆发的六年之后，关于欧洲为何无法摆脱日本式的资产负债表衰退，以及美国又为什么正在经历低增长和高失业率，各种解释不一而足。

比如，政府和家庭为维持生活水平而背负了太多债务。随着婴儿潮一代退休，妇女加入工作大军的进程告一段落，人口红利已经用尽。此外许多银行仍未恢复元气，热衷于充实资本而非慷慨放贷。

但其他两个因素也不容忽视。

首先，全球储蓄过度，这拉低了对储蓄和投资起到平衡作用的实质自然利率。

其就是导致陷入了一个流动性陷阱。即便利率已经接近于零，央行的货币政策仍像是在徒劳无功地推绳子。

其次，在多数国家，劳动收入在经济中所占比重出现萎缩，由于实质收入不是停滞就是下滑，消费者需求过于疲弱，以至于西方公司即便现金储备达到纪录高位，却没有合理的投资理由，至少在国内是如此。

联系这两种现象的是，中国自2001年加入世界贸易组织(WTO)之后，以世界工厂身份所扮演的飞速崛起。

“这改变了世界。对我而言，这基本上就是全球化进程的开始，”对冲基金经理StephenJen在路透热点透视近期召开的会议上称。

他说，仅此一下，全球劳动力的实际规模瞬间翻倍。

**“自食其果”**

由于中国抑制内需，并让人民币汇率处于低位以确保在国际市场上的竞争力，外商直接投资大量涌入中国，来利用该国的廉价劳动力、土地和其他投入品。

出口随之爆增。中国由此而来的经常帐盈余，虽然目前有所下滑，仍造成全球储蓄过剩，压低了美国利率，并带来了难以逃脱的次级抵押贷款泡沫。

目前中国外汇储备高达3.66万亿美元。

随着中国的崛起，以及其他贫困国家加入全球供应链，数以亿计的人们摆脱贫困。

但生产外包掏空了发达国家的相关工作岗位，英国金融分析师Tim Morgan在他题为“Life AfterGrowth”的书中，把这种情形称作“经济史中鲜见的自食其果”。

基金经理Jen补充说：“如果你是西方的劳动者，你会很受伤。这很显然。但如果你是资本家，你会受益无穷。”

Fidelity Worldwide Investment全球股市投资长DominicRossi指出，有半个世纪的时间，劳动力在美国非金融业产出中所占的份额都持稳于61-65%。

“之后情况就变了。从2000年开始这个比重大幅下降，目前停留在57%的历史低点，”Rossi为金融时报撰文指出。同一期间，美国一般家庭的实质收入也下滑了。

“整体而言，劳动力参与经济增长的程度比以往降低了，”他说。

Rossi指出，另一方面，美国的企业利润相当于国内生产总值(GDP)的12%，但企业净投资则只占了4%。

欧洲情况类似，企业也坐拥大量现金但不愿投资。

**零利率下限**

那么应该怎么做呢？

在债务居高、而收入及投资都受压抑的背景下，前美国国家经济委员会主任萨默斯在IMF近期的一场会议上推定，当前与充分就业相符的实质利率可能是负的2-3%、

“未来几年我们可能得好好思考，在零水准名义利率成为经济活动的长期和系统性抑制剂、导致经济不能超越潜能的环境下，我们应该如何来管理经济。”萨默斯说。

萨默斯并不是唯一忧心货币政策局限性的人，眼下经济堕入直接通缩的风险已经增加。

前美国联邦储备委员会(FED)副主席布兰德预计，下半世纪的平均通胀料比上半世纪低。结果就是，各国央行名义利率将一再触及零利率下限。

“我们已经亲身见证到，零利率下限给央行刺激经济摆脱衰退带来了多大的麻烦，以及由此造成的潜在社会成本有多大，”布兰德在近期一篇论文中写道。

前国际清算银行(BIS)首席经济学家怀特则认为，各国央行错估了中国等一些原本孤立的经济体重新融入全球体系时，所带来的刺激通货紧缩的推动力。

“全球化给生产力造成的明显、长期而且正面的冲击，本应该是以较紧而非较宽松的政策来应对，”怀特在一场演说中说。

怀特指出，各家央行为对抗他们所认为的过度通缩，已经帮助催生了全球经济失衡，还推迟了经济可持续均衡增长所需的调整。

“简言之，从2007年以来换汤不换药的货币政策，在我看来，不但把没解决的老问题留给了我们，还增加一些新问题。”他说。

**一场政治、社会危机？**

汇丰银行首席经济学家简世勳(Stephen King)也同感担忧，认为这个世界已经对货币刺激成瘾。他列出三个重大副作用。

首先，操弄收益率曲线存在着错置资本，从而损及长期成长的风险。

其次，贫富不均的情形急速恶化，因超宽松货币政策让资产价格膨胀，从而让富者受惠、领薪者受害。

再者，政治人物为了向选民兑现政府支出和福利措施的承诺, 需要经济成长，而这一增长现在靠的是货币政策的刺激。

“长期而言，我们所面对的不太算是金融危机，更大程度上是政治及社会危机，因为我们自己立下的承诺将被打破。”简世勳在BreakingViews(热点透视)会议上表示。

由此观之，如萨默斯所说，若西方国家身陷于“持续性停滞”，则福利国家必须得缩减规模，否则就得加税来应付。

德国执政联盟达成草案协议，将降低部分劳工的请领养老金年龄，这将是一大例外，而非一般规定。

“我们预期人们在劳动市场服务的时间将拉长，”经济合作暨发展组织(OECD)就业主管StefanoScarpetta表示，他并称67岁将会是新的“正常”退休年龄，而不是65岁。

**往好处想**

对于部分人士而言，这样来看有点悲观过头。

伦敦Berenberg Bank首席经济学家HolgerSchmieding表示，本来接近分崩离析的欧元区，预计以后会越来越强大，因其推动了结构及制度的改革，尽管改革脚步迟缓。

“到了2020年，欧洲可望变成更有活力的区域，因为有精采的多元文化，以及仍旧相当强大的社会凝聚力。”

然后还得考量中国因素。

持怀疑论者坚称，中国国有银行对价格过高的房地产业，以及那些产能过剩的行业大量放贷，所衍生的坏帐压垮中国只是“时间”问题，而不是“会否”的问题。

鉴于1978年进行改革以来的经济成长纪录，要逆着中国共产党押注可能流于鲁莽，就如同交易商牢记“不要和美联储作对”这句古谚一样。

伦敦谘询机构Capital Economics的Mark Williams及QinweiWang指出，在了解中国共党本月发表的改革蓝图之后，他们对于中国的长期经济前景持较以前更为乐观的看法。

他们指出，“虽然执行面仍不无疑问，但这是我们见过本世纪以来最为令人印象深刻的改革意图。”

整体改革的重心在于将经济成长从投资导向转为消费导向，让市场力量及民间部门在经济中扮演更为重要的角色，并降低造成社会紧张的所得不均问题。

若中国改革成功，实质薪资上涨将会提振进口消费品需求，同时也将带动企业服务、教育及旅游等需求。中国不但不会是需求荒地，反而可能成为丰厚的成长动能来源。

中国2012年平均国民年所得略高于6,000美元，排名全球第90名，中国发力迎头赶上的空间无比巨大。对于其他新兴经济体而言也是如此。

新兴经济体的生活水准逐渐追上富裕国家，这将会持续形塑我们这个时代的历史。

荷兰国际集团(ING)首席经济学家Mark Cliffe也指出，新材料、大数据(bigdata)、自动驾驶汽车、再生能源、万物联网(Internet ofEverything)、3D列印，以及生化科技等产业存有巨大成长潜能。

“我认为我们不应过度悲观。若我们能从过去五年学到些什么，那就是应该对我们的预测能力怀抱谦卑的心”，Cliffe称。(完)

(审校 隋芬/屈桂娟)

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