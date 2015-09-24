市场忽视美国的强劲表现 对中国放缓反应过度--洛克哈特

路透美国哥伦布市9月23日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，投资者应当把注意力放在美国经济的强健表现上，而非全球经济放缓这一更为遥远的风险。此前投资者搅动全球市场大幅震荡，并促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)改变政策方向。

“市场应该首先关注(美国联邦公开市场委员会)声明以及联储官员每一次演讲中的论述，它们都谈到美国经济确实步伐稳健、表现良好，”洛克哈特称。他在上周投票支持美联储推迟升息，但仍表示他会在今年某个时候赞成升息。

一天后，美联储主席叶伦将就通胀问题发表引人注目的讲话。美联储官员对于这一议题的态度分成两派，一派担心近期的数据显示经济趋软，而另一派则相信，随着美国经济继续成长，通胀将会反弹。

通胀问题是决定美联储首次升息时间的核心，因为联储的政策目标之一就是通胀率稳定在2%左右，但近期的通胀率仍远低于这一水平。美联储政策声明中明确指出，在其相信通胀率将上升之前不应升息。

叶伦将不得不调和联储内部的各派观点，而此时全球市场仍存在巨大的不确定性。中国在本世纪以来的大部分时间内一直充当着全球经济增长的基石，现在却面临着经济意外放缓的困境。加之欧洲、日本和其他地区的增长乏力，有人担心美国可能也会受到拖累。

洛克哈特表示，他认为对全球经济形势的担忧言过其实，且受关注的程度盖过了持续增长、良好的消费和其他美国的经济力道。

“中国经济正在放缓，但增长步伐仍相当不错。虽然稍为慢下来一些，不过全球很可能反应过度了。”他说。

“市场应正确评估海外发展大大影响到美国本地经济的可能性...或许很小。”他说。

Cornerstone Macro分析师Roberto Perli表示，叶伦周四将在马萨诸塞州的阿默斯特发表讲话，将是厘清美联储态度的重要机会。(完)