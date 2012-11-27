美国在半年度汇率报告中未将中国列为汇率操纵国

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透华盛顿11月27日电---美国财政部周二称,中国人民币汇率仍然被低估,但并未将该国列为汇率操纵国.
一位财政部官员在半年度汇率报告中称,自2010年6月以来,中国已允许人民币名义价值升值9.7%.
财政部在报告中称,自2011年第三季以来,中国政府还'大大降低了'对汇市的干预力度,放松了资本控制.
财政部表示,"从这些方面的发展来看,财政部认为,中国不符合汇率操纵国法案中设立的标准."
"尽管如此,可获得的证据显示,人民币价值仍大大被低估."
--编译 母红;审校 利棣儿
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