美国在半年度汇率报告中未将中国列为汇率操纵国

路透华盛顿11月27日电---美国财政部周二称,中国人民币汇率仍然被低估,但并未将该国列为汇率操纵国.

一位财政部官员在半年度汇率报告中称,自2010年6月以来,中国已允许人民币名义价值升值9.7%.

财政部在报告中称,自2011年第三季以来,中国政府还'大大降低了'对汇市的干预力度,放松了资本控制.

财政部表示,"从这些方面的发展来看,财政部认为,中国不符合汇率操纵国法案中设立的标准."

"尽管如此,可获得的证据显示,人民币价值仍大大被低估."

--编译 母红;审校 利棣儿

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