美国对中国汇率政策仍不满意 希望中国加快汇改

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透华盛顿3月9日 - 美国周一敦促中国加快进行汇改，允许市场决定人民币汇率。
“过去几年取得了进展，但必须扩展和巩固这方面的努力，”美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在一次讲话中称。
希茨上个月承认，7月以后，中国明显停止干预汇市压低人民币汇率。
希茨讲话后被问及人民币价值是否仍被低估时称，北京在向由市场决定汇率转变方面有所进展，但北京在汇市的活动应该更加透明。
他在讲话中还警告，淡忘2007-09年金融危机，将给国际社会加强银行业监管的努力带来风险。
他表示，美国非常希望20国集团(G20)在11月的峰会上能确定大型银行的流动性新标准。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。