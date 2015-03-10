美国对中国汇率政策仍不满意 希望中国加快汇改

路透华盛顿3月9日 - 美国周一敦促中国加快进行汇改，允许市场决定人民币汇率。

“过去几年取得了进展，但必须扩展和巩固这方面的努力，”美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在一次讲话中称。

希茨上个月承认，7月以后，中国明显停止干预汇市压低人民币汇率。

希茨讲话后被问及人民币价值是否仍被低估时称，北京在向由市场决定汇率转变方面有所进展，但北京在汇市的活动应该更加透明。

他在讲话中还警告，淡忘2007-09年金融危机，将给国际社会加强银行业监管的努力带来风险。

他表示，美国非常希望20国集团(G20)在11月的峰会上能确定大型银行的流动性新标准。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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