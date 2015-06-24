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中国财经 | 2015年 6月 25日 星期四 07:22 BJT

美国将继续就汇率政策向中国施压--美国财长

路透华盛顿6月24日 - 美国财政部长雅各布·卢周三表示，美国将继续向中国施压，希望其迈向由市场决定的汇率，即使之前中国承诺只有当市场情况失序时才会入市干预。

雅各布·卢并称，当汇率在升值压力下时，中国的承诺就将面临真正的考验。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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