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中国财经 | 2016年 2月 4日 星期四 07:19 BJT

美国财长促请中国明确沟通其汇率政策

路透华盛顿2月3日 - 美国财政部周三表示，财长雅各布·卢向中国重申，中国以有序和透明的方式转变为由市场决定人民币汇率的重要性。

美国财政部在声明中表示，财长雅各布·卢和中国国务院副总理汪洋周二在电话通话中，促请中国向金融市场清晰沟通其汇率政策和行动。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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