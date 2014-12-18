美国农业部长称中美关于生物技术作物的谈判取得进展

路透芝加哥12月17日 - 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)周三表示，美国和中国有关促使中国接受新生物技术作物的谈判取得进展。

威尔萨克在芝加哥举行的双边会议上对中国副总理汪洋表示，对于双方如何围绕生物技术建立起战略谈判关系，两国正朝着达成互谅互信的方向努力。

生物技术作物是两国间的一个关键贸易议题，因为中国在过去一年里拒收了逾100万吨含有转基因成分的美国玉米。由先正达(Syngenta)SYNN.VX研发的这种玉米允许在美国种植，但未获得中方的进口许可。

美国种子生产商抱怨称，中国在过去一年里对于新品种转基因作物的监管审批过程放缓，并且对于含有新转基因株的作物做出的推迟进口决定并没有基于科学依据。

中国限制从美国进口转基因作物，这打乱了美国种子公司推出新产品的计划。

副总理汪洋在之后的美中商贸联合委员会上发表演讲称，两国将深化在生物科技领域的合作。

这次论坛讨论过的议题还包括中国食品安全问题。威尔萨克在之后称，中国表示希望在谷物生产方面实现自给自足，美国乐于在农业研究领域与中国开展深入合作。

他表示，美国全部农产品出口中的20%都是销往中国。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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