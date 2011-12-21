中国黑客攻击美国商会电脑网络--WSJ

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透华盛顿12月21日电---《华尔街日报》周三报导称，中国黑客去年攻破了美国商会的计算机防御系统，获得了该商会运营和300万成员的信息。
美国商会是美国最大的商业游说团体。
该报援引消息人士的报导称，攻击行动涉及至少300个互联网地址，於2010年5月被发现并关闭。
报导称，目前尚不知道黑客已浏览过多少信息。在被发现前，黑客侵入商会网络系统可能长达一年多时间。
一名消息人士表示，美国怀疑此次攻击行为与中国政府有关。美国联邦调查局(FBI)告知美国商会，位於中国的服务器正窃取其信息。
《华尔街日报》援引中国驻美国使馆发言人耿爽的话报导称，所谓攻击来自中国的说法"缺乏证据，是不负责任的"，称黑客问题不应被"政治化"。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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