美国指责香港找借口拒绝拘捕斯诺登

美国周三指责香港利用斯诺登中间名的混淆，放走斯诺登前往俄罗斯，而未对其进行临时逮捕。美联社此前报道称，香港入境记录所列的斯诺登中间名为Joseph，而美国政府在一些文件中所用的中间名为James。报道还称，美国提供给香港的文件中没有斯诺登的护照编号。路透