版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 6月 27日 星期四 14:45 BJT

美国指责香港找借口拒绝拘捕斯诺登

美国周三指责香港利用斯诺登中间名的混淆，放走斯诺登前往俄罗斯，而未对其进行临时逮捕。美联社此前报道称，香港入境记录所列的斯诺登中间名为Joseph，而美国政府在一些文件中所用的中间名为James。报道还称，美国提供给香港的文件中没有斯诺登的护照编号。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐