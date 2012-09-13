华为抱怨在美遭遇不公正待遇

中国最大的电信设备制造商华为表示，该企业进军美国的道路被毫无根据的“基於指控的”指控所阻拦。华为定於周四出席美国众议院情报委员会听证会。该委员会正在完成一个长达近一年的针对中兴和华为电信设备的安全威胁调查。