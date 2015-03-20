“大量”美国牛肉绕过进口禁令进入中国内地--美国官员

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透芝加哥/华盛顿3月19日（记者 P.J. Huffstutter/Krista Hughes） - 美国副贸易代表Robert Holleyman本周称,“大量”美国牛肉正在绕过中国的进口禁令；尽管中国政府在打击农产品走私。
Holleyman周三在全国副州长协会（National Lieutenant Governors Association）会议上表示，牛肉通过香港进入内地。
中国内地禁止进口美国牛肉，因之前出现过疯牛病案例。美国贸易官员一直试图让中国解除禁令，但成效甚微。
Holleyman表示，美国官员曾对中国官员称：“你们需要香港那样的协议。这是我们一直在协商的（事情）。”
贸易官员指出，不清楚有多少美国牛肉通过香港转运至内地，但美国出口到香港的牛肉已经超过了香港的牛肉消费量。
美国农业部的数据显示，去年美国向香港出口了超过154,500吨牛肉和牛肉制品，较上一年增加近19%。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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