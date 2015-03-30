美国财长访华将提起汇率与网络监管问题--美方官员

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透华盛顿3月30日 - 美国财政部官员周五表示，美国财政部长雅各布·卢下周访华时将敦促中国采取更多的由市场决定的汇率。奥巴马政府认为，人民币进一步升值将有助于全球经济。
雅各布·卢周一将在北京与中国官员举行会谈。
1990年代人民币大幅贬值，多年来中国在汇市大举干预保持人民币疲软，这引发了美国制造企业的不满。
自2005年以来，中国允许人民币升值大约25%，美国财政部官员重申了2月时声明，称中国近来对汇市的干预似乎少了很多。
一名官员称，即便如此，雅各布·卢仍将敦促中国官员对在汇市的行动更加透明。
此外，美国还将向中国提起中国的网络安全监管政策，一名美国官员认为该政策与公开与自由贸易的准则不符。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”