美国财长访华将提起汇率与网络监管问题--美方官员

路透华盛顿3月30日 - 美国财政部官员周五表示，美国财政部长雅各布·卢下周访华时将敦促中国采取更多的由市场决定的汇率。奥巴马政府认为，人民币进一步升值将有助于全球经济。

雅各布·卢周一将在北京与中国官员举行会谈。

1990年代人民币大幅贬值，多年来中国在汇市大举干预保持人民币疲软，这引发了美国制造企业的不满。

自2005年以来，中国允许人民币升值大约25%，美国财政部官员重申了2月时声明，称中国近来对汇市的干预似乎少了很多。

一名官员称，即便如此，雅各布·卢仍将敦促中国官员对在汇市的行动更加透明。

此外，美国还将向中国提起中国的网络安全监管政策，一名美国官员认为该政策与公开与自由贸易的准则不符。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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