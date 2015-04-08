美方将持续推动中国让市场决定汇率--白宫经济顾问

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9041元附近
路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
路透4月8日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周三表示，美国将持续推动中国迈向市场决定汇率的机制。
他在布鲁金斯学会主办的一项活动之前说，美国对中国的外交政策已有一些收获，但美方将在汇率政策方面“继续施压”中国。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
Reuters5月11日 - 路透巴黎/香港5月10日 - 中国乳制品生产企业--内蒙古伊利实业集团股份有限公司周三称，计划以约8.5亿美元竞购达能(Danone)所持美国有机酸奶公司Stonyfield的全部股份。
郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）