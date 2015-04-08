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中国财经 | 2015年 4月 9日 星期四 07:14 BJT

美方将持续推动中国让市场决定汇率--白宫经济顾问

路透4月8日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周三表示，美国将持续推动中国迈向市场决定汇率的机制。

他在布鲁金斯学会主办的一项活动之前说，美国对中国的外交政策已有一些收获，但美方将在汇率政策方面“继续施压”中国。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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