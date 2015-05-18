美中两国料在南海上空展开“较量”

路透香港5月15日（记者 Greg Torode） - 美国海军上周首次派战舰到南沙岛礁附近海域巡航，同时也对该地区空域进行监控。

美国海军网站上一条鲜少有人注意的声明称，美国海军USS Fort Worth号战舰派出了一架无人侦察机和一架海鹰直升机进行空中巡逻。

尽管美国海军没有提及中国在南沙群岛的填海造地活动，但该舰的行动旨在彰显美军实力。专家和美国军方认为中国宣布在该地区设立防空识别区的可能性越来越大。

“这不是必然的，但如果要打赌的话，我会赌中国最终会宣布，我只是不知道什么时候，”熟悉亚洲局势的美国高级军官说道。

这名军官匿名表示，南沙群岛永暑礁上在建的中国军事设施可能在年底前投入运行，设施包括一条3,000米长的跑道和机载预警雷达。

“即使有了这些新设施，中国也难以在这么远的地方执行防空识别任务，”南洋理工大学拉惹勒南国际研究院地区安全分析师Richard Bitzinger指出。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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