中国称美方需为恢复网络安全问题对话创造条件

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京6月23日 - 中国外交部周二称，美国需为恢复网络安全问题对话创造条件。中美目前正在华盛顿举行为期三天的战略与经济对话。
虽然中美两国有着良好的经济关系，网络安全一直是两国产生摩擦的一个领域。
中国外交部发言人陆慷指出，网络安全问题是国际社会共同面临的挑战，需要国际社会在相互尊重的基础上开展有效合作。
“中美之间围绕网络安全问题，过去一直有着良好的对话机制，由于众所周知的原因，而且不是因为中方的原因，这个对话中止了，恢复这个对话需要美方妥善处理好有关问题，为对话创造条件，”陆慷在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。