中国称美方需为恢复网络安全问题对话创造条件

路透北京6月23日 - 中国外交部周二称，美国需为恢复网络安全问题对话创造条件。中美目前正在华盛顿举行为期三天的战略与经济对话。

虽然中美两国有着良好的经济关系，网络安全一直是两国产生摩擦的一个领域。

中国外交部发言人陆慷指出，网络安全问题是国际社会共同面临的挑战，需要国际社会在相互尊重的基础上开展有效合作。

“中美之间围绕网络安全问题，过去一直有着良好的对话机制，由于众所周知的原因，而且不是因为中方的原因，这个对话中止了，恢复这个对话需要美方妥善处理好有关问题，为对话创造条件，”陆慷在例行记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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