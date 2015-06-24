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国际财经 | 2015年 6月 24日 星期三 18:05 BJT

美国财政部官员称未见到中国大举抛售美国公债警讯

路透伦敦6月24日 - 美国财政部不认为中国将会大举抛售美国公债。

“我不太相信这会是个重大风险。抛售会违反中国利益。如果真的发生，会很令人意外。现在大家希望审慎行事，没有见到大量警讯，”美国财政部主管金融市场的代理助理部长Seth Carpenter对伦敦一次债券会议表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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