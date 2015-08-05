中国要求美国支持和配合中国打击“东突”势力

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月5日 - 中国呼吁美国支持和配合中国打击“东突”势力，称他们对美国也构成威胁。
中国外交部周二晚间称，恐怖主义的威胁“日益复杂严峻”。此前中国外交部副部长程国平与美国国务院反恐事务协调员凯达诺大使进行了磋商。
“中方强调‘东伊运’等‘东突’恐怖组织对中美两国及国际社会的严重危害，要求美方大力支持和配合中方打击‘东突’恐怖势力的努力，”中国外交部称。
中国外交部还表示，中美双方同意进一步加强在反恐情报执法等领域交流合作。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。